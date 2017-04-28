Индийские власти попытались запретить соцсети в охваченном протестами Кашмире

Индийские власти официально запретили доступ к 22 социальным сетям на территории штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщает The Independent.

В число запрещенных попали Facebook и Twitter. Таким образом власти штата пытаются предотвратить распространение видеороликов, сеющих враждебность в отношении индийской армии и полиции и призывающих население Кашмира к неподчинению. Как заявило правительство Джамму и Кашмира, запрет вводится на месяц ради общественной безопасности, так как «антинациональные и антисоциальные элементы используют медиа в собственных целях».

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При этом, как отмечает издание, полноценная блокировка пока не введена. Это связано с техническими сложностями: невозможно закрыть доступ к соцсетям, не отключив интернет в Кашмире вообще.

Беспорядки в Кашмире вспыхнули после того, как местные сепаратисты призвали людей бойкотировать довыборы в нижнюю палату федерального парламента. В результате столкновений полиции и протестующих погибли восемь человек, сотни были задержаны. Выборы были по сути сорваны: на участки пришли всего семь процентов имеющих право голоса.