Индийских солдат обвинили в использовании протестующего в качестве живого щита

Индийских военных обвинили в том, что они используют жителей Кашмира в качестве живого щита. Речь идет об истории, произошедшей во время довыборов в штате Джамму и Кашмир 9 апреля. Тогда солдаты, схватив одного из протестующих, привязали его к джипу и провезли в таком виде по родной деревне, причем один из военнослужащих выкрикивал в громкоговоритель: «Смотрите, что будет с каждым, кто бросает камни в стражей порядка». Видео эпизода публикует The Independent.

Полиция уже начала расследование этого инцидента. Глава армейской пресс-службы подполковник Раджеш Калиа признал, что видео подлинное, и заявил, что начато внутреннее расследование и виновные понесут заслуженное наказание.

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Пострадавший — 26-летний Фарук Ахмад Дар — заявил, что ни в чем не виноват. Его схватили возле дома одного из родственников после того, как он, как подобает законопослушному гражданину, сходил на избирательный участок и проголосовал.

Беспорядки в Кашмире вспыхнули после того, как местные сепаратисты призвали людей бойкотировать довыборы в нижнюю палату федерального парламента. В результате столкновений полиции и протестующих погибли восемь человек, сотни были задержаны. Выборы были по сути сорваны: на участки пришли всего семь процентов имеющих право голоса.