В результате перестрелки в Кашмире погиб 15-летний подросток

Подросток стал непроизвольной жертвой рейда индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает Al Arabiya.

Спецоперация проводилась против членов террористической группировки «Лашкар-э-Таиба». Узнав, что в населенном пункте Авантипора находятся трое экстремистов, силовики окружили подозреваемых. После этого началась перестрелка. В результате двое боевиков погибли.

Материалы по теме Закашмиренный регион Почему бунтует мусульманская молодежь на северо-западе Индии

Неподалеку начались беспорядки — поддерживающие сепаратистов местные жители пытались прорваться к месту боестолкновений. Попавший под огонь представителей спецслужб 15-летний молодой человек скончался от пулевого ранения в шею, еще два человека получили ранения.

«Лашкар-э-Таиба» — одна из самых крупных и опасных террористических организаций в Южной Азии.

Штат Джамму и Кашмир граничит с Пакистаном и считается одним из самых неспокойных штатов в Индии: через границу туда регулярно проникают боевики-исламисты, устраивающие теракты. Кроме того, на всю территорию региона претендует непризнанное государство «Азад Кашмир», де-факто входящее в состав Пакистана.