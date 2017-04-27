В Кашмире боевики напали на индийскую военную базу

В индийском штате Джамму и Кашмир боевики-сепаратисты напали на военную базу. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в 4 часа утра в округе Купвара на границе с Пакистаном. Боевики проникли на территорию артиллерийской базы, после чего открыли огонь по находившимся на ней военным. Перестрелка длилась около часа. Погибли индийский офицер и два солдата. Ответным огнем были уничтожены двое нападавших.

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По словам индийских военных, относительно высокие потери вызваны тем, что солдаты на базе уделяли сравнительно мало времени антитеррористической подготовке, в основном занимаясь артиллерийскими стрельбами. Ответственность за нападение на себя пока никто не взял.

18 сентября 2016 года группа пришедших из Пакистана боевиков напала на штаб бригады в кашмирском округе Ури, убив 19 человек. Результатом стал дипломатический кризис в отношениях Нью-Дели и Исламабада и ответные жесткие меры со стороны Индии, включая карательные рейды вглубь пакистанской территории.