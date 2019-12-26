Ядерные державы устроили перестрелку с жертвами

В результате перестрелки на пограничной территории в Кашмире жертвами стали двое пакистанцев и двое индийцев. Об этом сообщает Associated Press.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши обвинил Индию в попытке отвлечь население от проходящих в этой стране массовых протестов, переключив его внимание на проблемы с Исламабадом. «Мировое сообщество должно обратить внимание на деятельность Индии», — сказал он.

В самой Индии несколько дней идут массовые протесты, которые начались из-за поправок в закон о гражданстве. Так, по нему некоторые религиозные группы из Афганистана, Пакистана и Бангладеш смогут получать его в упрощенном порядке. При этом нововведение не касается мусульман, что трактуется недовольными как дискриминация.

5 августа Индия объявила, что решила отменить особый статус северного штата Джамму и Кашмир, который сейчас предоставляет региону определенную степень автономии и право принимать собственные законы. Его территорию также разделят на две части. Предполагается, что там будет действовать общая для Индии конституция, снимутся ограничения на инвестиции и приезд жителей из других штатов.

Материалы по теме «Годы кровопролития, насилия и беспорядков» Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между ядерными державами Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. На линии разграничения (линия контроля, условная граница стран) постоянно сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск.

Штат считается одним из самых неспокойных в Индии. На всю территорию региона претендует также непризнанное государство Азад Кашмир, де-факто входящее в состав Пакистана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru