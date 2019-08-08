Пакистан наказал Индию запретом индийских фильмов

Руководство Пакистана запретило показ индийских фильмов из-за обострения ситуации в Кашмире. Такое заявление сделала в Twitter советник премьер-министра Фирдус Ашик Аван.

«Ни в одном из кинотеатров Пакистана не будут показываться индийские фильмы. На показ фильмов и аналогичных произведений индийского производства будет наложен полный запрет», — подчеркнула она. Советник отметила, что эта мера связана с действиями Индии в Кашмире.

Кроме того, Пакистан прекратил железнодорожное сообщение с Индией, передает Reuters. Министр железнодорожного транспорта Рашид Ахмед заявил: «Если против нас будет вестись война, то она станет последней».

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Ранее в четверг стало известно, что вооруженные силы Индии и Пакистана обмениваются ударами в пограничной зоне между двумя странами. Сообщалось, что Пакистан нарушил перемирие вечером в среду.

5 августа Индия объявила об отмене особого статуса северного штата Джамму и Кашмир, который сейчас предоставляет региону определенную степень автономии и право принимать собственные законы. Его территорию также разделят на две части. Предполагается, что там будет действовать общая для Индии конституция, снимутся ограничения на инвестиции и приезд жителей из других штатов.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. На линии разграничения (линия контроля, условная граница стран) постоянно сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск.

Штат считается одним из самых неспокойных в Индии. На всю территорию региона претендует также непризнанное государство Азад Кашмир, де-факто входящее в состав Пакистана.

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