Индия призналась в уничтожении своего Ми-17 с военными

Индия случайно сбила собственный военный вертолет в начале года и признает свою ошибку. Об этом заявил в пятницу, 4 октября, главный маршал авиации Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия, передает NDTV.

По его словам, на прошлой неделе закончилось разбирательство по делу. «Наш снаряд попал [в вертолет]. Это было установлено», — заявил он. Бхадаурия добавил, что сейчас предпринимаются все необходимые шаги, чтобы подобные происшествия не повторялись. К ответственности будут привлечены двое военных.

Вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение 27 февраля в округе Бадгам неподалеку от города Сринагар. В результате погибли шесть военнослужащих ВВС страны и гражданское лицо. Инцидент произошел в день, когда индийские и пакистанские истребители вели перестрелку в районе линии контроля между странами. Первоначально в гибели Ми-17 в Нью-Дели обвинили Исламабад.

Как выяснилось, вертолет был сбит через 10 минут после взлета из индийской системы противовоздушной обороны Spyder. Офицеры, обслуживавшие комплекс, приняли воздушное судно за летящую со стороны Пакистана ракету.

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В феврале отношения Индии и Пакистана обострились после нападения на автоколонну с военными в индийском штате Джамму и Кашмир. Тогда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, в результате погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяли на себя исламисты из группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

В ответ индийские силы разбомбили лагерь террористов, располагавшийся на пакистанской территории неподалеку от города Балакот. После этого между истребителями ВВС Индии и Пакистана в небе над Кашмиром прошел воздушный бой.

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