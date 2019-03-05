Пакистан на всякий случай задержал брата лидера террористов

В Пакистане задержали брата лидера группировки «Джаиш-е-Мухаммад», взявшей на себя ответственность за атаку на индийских военных. Об этом говорится в заявлении пакистанского МВД, сообщает NDTV.

В общей сложности превентивно под стражу на время расследования взяли 44 человека, связанных с запрещенными организациями. В их числе и находившиеся под наблюдением властей родственники Масуда Азхара — его брат муфтий Абдул Рауф и Хаммад Азхар.

Как отмечается, Исламабад принял решение ускорить действия против всех запрещенных организаций на территории страны. Сообщается также, что имена Райфа и Азхара были упомянуты в досье, которым Индия поделилась с Пакистаном на прошлой неделе.

Днем ранее в Пакистане представили закон о процедурах применения санкций ООН в отношении отдельных лиц и организаций. Таким образом власти активизировали действия, направленные на взятие под контроль активов и имущества всех запрещенных группировок, действующих в стране.

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Отношения Индии и Пакистана обострились в феврале после нападения на автоколонну с военными в индийском штате Джамму и Кашмир. Тогда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, в результате погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяли на себя исламисты из группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

В ответ индийские силы разбомбили лагерь террористов, располагавшийся на пакистанской территории неподалеку от города Балакот. После этого между истребителями ВВС Индии и Пакистана в небе над Кашмиром прошел воздушный бой.

Главной целью «Джаиш-е-Мухаммад» (известна также как «Хаддам уль-Ислам») является отделение Кашмира от Индии. Организация признана террористической в Пакистане, Индии, США и ряде других стран, а также ООН.

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