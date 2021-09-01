Триумф талибов в Афганистане усилил напряженность между двумя ядерными державами

Триумф боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане вызвал рост напряженности между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации WSJ, две ядерные державы на протяжении долгого времени поддерживали противоположные стороны в Афганистане и обвиняли друг друга в помощи террористам. Так, победа талибов усилила влияние в регионе поддерживающего их Пакистана. Такое положение вещей спровоцировало опасения относительно безопасности Индии, в частности, штата Джамму и Кашмир.

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Индийские власти заявили, что не верят в обещания боевиков о борьбе с террористами на афганской территории. Бывший посол Индии в Афганистане Амар Синха заключил, что победа «Талибана» даст толчок радикальной идеологии и группам с аналогичной ориентацией не только в близлежащих странах, но и во всем мире. «Это также подтолкнет Пакистан к продолжению использования террора в рамках своей государственной политики», — указал дипломат.

30 августа сообщалось, что после вывода войск США с территории Афганистана в Джамму и Кашмир, на севере Индии активизировались террористы. Отмечается, что на данный момент в индийском штате действуют как минимум шесть террористических группировок. Они планируют атаки на стратегические цели.

Территория штата Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. На линии разграничения постоянно сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск. Штат считается одним из самых неспокойных в Индии. На всю территорию региона претендует также непризнанное государство «Азад Кашмир», де-факто входящее в состав Пакистана.