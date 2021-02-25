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Индия и Пакистан договорились прекратить огонь впервые за почти 20 лет

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Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Ядерные державы Индия и Пакистан договорились прекратить огонь впервые за почти 20 лет. Об этом пишет The Washington Post.

Командующие военными Индии и Пакистана договорились прекратить стрельбу на линии контроля и строго соблюдать все соглашения начиная с 25 февраля. Линией контроля называется демаркационная линия между Индией и Пакистаном в Кашмире, фактически являющаяся границей между государствами.

Такие шаги предприняты впервые с 2003 года. The Washington Post предполагает, что это позволит уменьшить напряженность между странами.

РИА Новости со ссылкой на Минобороны Индии пишет, что участники встречи подтвердили: существующие механизмы связи будут использовать для разрешения любых непредвиденных ситуаций или недоразумений.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. На линии разграничения (линия контроля, условная граница стран) постоянно сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск.

Штат считается одним из самых неспокойных в Индии. На всю территорию региона претендует также непризнанное государство Азад Кашмир, де-факто входящее в состав Пакистана.

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