В США допустили проведение дистанционных контртеррористических ударов

Власти США не видят возможности оказывать поддержку противникам «Талибан»а (запрещено в России) в Панджшере. На это намекнул официальный представитель Пентагона Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

«Военная миссия США в Афганистане окончена», — заявил он в ответ на вопрос, будут ли Соединенные Штаты поддерживать силы сопротивления в Панджшере авиаударами.

В то же время Кирби отметил, что в случае необходимости американская сторона допускает проведение точечных «загоризонтных» операций для предотвращения террористических угроз США. «И мы абсолютно точно будем делать это. Но это не то же самое, что говорить о том, что у нас продолжается военная миссия в Афганистане», — пояснил он.

Ранее президент США Джо Байден разрешил американским вооруженным силам (ВС) наносить удары по целям, связанным с группировкой «Исламское государство в Хорасане», взявшей ответственность за взрыв возле аэропорта Кабула 26 августа и являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По его словам, руководство Пентагона и раньше могло без предварительного одобрения Белого дома наносить удары по террористам, однако Байден подтвердил данную инструкцию, данную военным.