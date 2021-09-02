Спецслужбы в СНГ усилили бдительность из-за ситуации в Афганистане

Террористическая активность внутри Афганистана может угрожать странам Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков сообщил ТАСС.

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Он отметил, что, помимо радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), в Афганистане действуют другие международные террористические организации. Новиков подчеркнул, что они могут не подчиняться международным резолюциями и пришедшим к власти талибам. По его мнению, подобные группировки могут нести угрозу для соседних государств, в том числе входящих в СНГ.

Глава АТЦ также добавил, что контртеррористические спецслужбы в странах Содружества усилили бдительность и перешли в режим повышенной готовности из-за текущей ситуации в Афганистане.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил о намерении членов движения восстановить порядок в Афганистане. Он рассказал, что для этого талибы проводят работу в правовом, медицинском и банковском секторах, а также в сфере безопасности.

15 августа боевики «Талибана» объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Они также анонсировали создание в ближайшее время Исламского Эмирата Афганистан.