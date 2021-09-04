В России ответили на заявление Киева о снявшейся с «крючка» Украине

Член Совфеда Цеков в ответ на слова о снявшейся с «крючка» Украине: США разжигают конфликт

В МИД России, Совфеде и Госдуме ответили на заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев может не выполнять Минские соглашения, так как снялся с «крючка».

Реакция МИДа России

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила Украину с рыбой, устроившейся на сковороде. Также она призналась, что «любит ушами» Арестовича.

«Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще — вас люблю ушами Мария Захарова о заявлении советника главы офиса Зеленского по поводу Минских соглашений

Захарова напомнила, что в апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что команда Зеленского «извивается как может» в попытках перевернуть минские договоренности и их нельзя «спускать с крючка». На эти слова и ответил Арестович.

Что ответили в Совфеде?

Член Совфеда Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что отказ Киева от соблюдения Минских соглашений может обернуться серьезными проблемами. Цеков объяснил, что, по мнению США и Украины, ответственность за конфликт в Донбассе лежит исключительно на России, потому Минские соглашения не несут никакой силы.

Подобная позиция была озвучена в ходе встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, именно это и позволило Арестовичу делать такие громкие заявления. Но хотелось бы добавить, что, хоть США и взяли на себя роль мирового жандарма, они не являются судьями, не им решать судьбу Минских соглашений Сергей Цеков о возможном отказе Украины от Минских соглашений

Он добавил, что Украине посоветовал бы «посмотреть на Афганистан и другие страны», которые показали, что вмешательство США заканчивается «страданиями» народа. По мнению сенатора, на Украине это и так уже произошло. Политик назвал Штаты провокаторами, которые вместо того, чтобы искренне бороться за мир, побуждать к выполнению Минских соглашений, своими действиями только разжигают конфликт в регионе. Власти Украины не предоставляют особый статус Донбассу и не вводят соответствующие изменения в конституцию, что является главным, заверил Цеков.

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Украина «на крючке» Запада

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также прокомментировал заявление Алексея Арестовича. Парламентарий ответил ему, что Минские соглашения направлены «на сохранение территориальной целостности Украины с учетом соблюдения прав жителей юго-востока страны», и подчеркнул, что другой альтернативы этому нет. Кроме того, Слуцкий указал, что с февраля 2015 года Киев «всячески затягивает (если прямо не сказать саботирует) реализацию "Минска-2"». По мнению депутата, Украина находится «на крючке» у стран Запада и остается под внешнем управлением в проекте «анти-Россия».

«Привет» Лаврову

3 сентября Алексей Арестович заявил, что Киев больше не обязан выполнять Минские соглашения для урегулирования конфликта в Донбассе. «Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке. Господин [Сергей] Лавров (министр иностранных дел России — прим. «Ленты.ру»), я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений», — сказал Арестович.

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По его словам, в ходе беседы украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом власти республики убедились в том, что Соединенные Штаты не намерены идти на «перезагрузку» отношений с Россией. Он отметил, что американцы на фоне событий в Афганистане и тесных связей россиян с талибами (движение «Талибан», запрещенная в России террористическая организация) осознали, что Россия является главным врагом США. Арестович также напомнил про эскалацию напряженности в Авдеевке, которую якобы обстреляли ополченцы непризнанных республик Донбасса, и про усугубление миграционного кризиса силами России и Белоруссии. Все эти события, по его мнению, позволили республике освободиться от обязательности соблюдения Минских соглашений.

Против «российской агрессии»

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Стороны выступили с совместным заявлением против газопровода «Северный поток-2». Зеленский также предложил Байдену новые форматы участия в переговорах по Донбассу и договорился с Байденом о дальнейшем противодействии «российской агрессии».