В Госдуме прокомментировали заявление Киева о снявшейся с «крючка» Украине

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий ответил Арестовичу на слова о снявшейся с «крючка» Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о снявшейся с «крючка» Украине.

Парламентарий ответил Арестовичу, что Минские соглашения направлены «на сохранение территориальной целостности Украины с учетом соблюдения прав жителей юго-востока страны», и подчеркнул, что другой альтернативы этому нет.

Слуцкий указал на то, что с февраля 2015 года Киев «всячески затягивает (если прямо не сказать саботирует) реализацию "Минска-2"». По мнению депутата, Украина находится «на крючке» у стран Запада и остается «под внешнем управлением в проекте "анти-Россия"».

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Арестовича, сравнив Украину с рыбой на сковороде. «"Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение", — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще — вас люблю ушами», — написала она.

Ранее 3 сентября Алексей Арестович заявил, что Киев больше не обязан выполнять Минские соглашения для урегулирования конфликта в Донбассе. «Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке. Господин [Сергей] Лавров (министр иностранных дел России — прим. «Ленты.ру»), я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений», — сказал Арестович.

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Помимо прочего, Зеленский предложил Байдену новые форматы участия в переговорах по Донбассу. Также стороны договорились о дальнейшем противодействии «российской агрессии».