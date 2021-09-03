На Украине захотели переименовать украинский язык в «руськую мову»

Украинский язык следует переименовать в «руськую мову», так как он является наиболее близким к языку, на котором говорили в Киевской Руси. С таким предложением в эфире YouTube-канала Politeka выступил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, украинский язык является современным, однако корнями уходит в глубокое прошлое. Советник захотел сохранить для него двойное название «руський-украинский». «Не "российская", а "руськая" [мова]», — сказал Арестович.

Он добавил, что желает посмотреть, как Российская Федерация «будет призывать к войне с Русью» или ее оккупации. «Это удар в самое сердце дракона! Мы выбиваем из них основы их пропаганды», — подчеркнул чиновник.

Ранее Арестович предложил переименовать свою страну в Русь-Украину. Он указал, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь с «натяжкой» может претендовать на это. Кроме того, совет призвал отобрать у России бренд «русских». «Русь — это мы, русы, русины… Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — утверждал Арестович.