Советник Зеленского рассказал о планах по переименованию Украины

Власти Украины до сих пор находятся в раздумьях насчет идеи о переименовании страны в Русь-Украину, этот вопрос необходимо как можно скорее рассмотреть на государственном уровне. С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента республики Алексей Арестович, пишет «Страна.ua».

Чиновник отказался называть конкретных людей из окружения президента Владимира Зеленского, которые изучают подобные планы. При этом он подчеркнул, что сам глава государства уже не раз публично высказывался на этот счет. «Если вы посмотрите на два обращения президента: на День Независимости и на День Крещения Руси, то в них звучала Русь-Украина. В сумме раз пять в двух речах», — рассказал Арестович.

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При этом от прямого вопроса об отношении украинского лидера к такой задумке советник уклонился. «Не я буду комментировать президента, а пусть президент комментирует, если он хочет, или его пресс-секретарь. Я просто отмечаю факты, которые легко проверить, услышав его две речи», — добавил он.

Идею о переименовании республики в Русь-Украину впервые высказал сам Арестович. Он указал, что Украина является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь с «натяжкой» может претендовать на это. Кроме того, совет призвал отобрать у России бренд «русских».

«Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — утверждал Арестович.