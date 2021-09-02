В Киеве сочли опасным переименование Украины в Русь-Украину

Бывший депутат Верховной рады Александр Доний назвал опасной идею переименования Украины в Русь-Украину. Свою позицию он изложил изданию «Главред».

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По его мнению, эта идея является раскольнической, поскольку «часть населения в будет считать себя украинцами, а часть — "украино-русинами". А общая история с Россией опасна», — заявил политик.

1 сентября пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина имеет больше прав называться Русью, чем Россия, поэтому страну следует переименовать в Русь-Украину. Также он подчеркнул, что сам глава государства уже не раз публично высказывался на этот счет. «Если вы посмотрите на два обращения президента: на День Независимости и на День Крещения Руси, то в них звучала Русь-Украина. В сумме раз пять в двух речах», — пояснил он. Позднее Арестович сказал, что власти Украины до сих пор находятся в раздумьях насчет идеи о переименовании страны в Русь-Украину, однако «этот вопрос необходимо как можно скорее рассмотреть на государственном уровне».

