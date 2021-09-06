Талибы на несколько дней задержали самолеты с беженцами по неясным причинам

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на несколько дней задержали самолеты, на борту которых находились сотни людей, пытавшихся покинуть Афганистан. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, речь идет о как минимум четырех воздушных судах, которые должны были вывезти беженцев из аэропорта города Мазари-Шариф на севере страны. При этом информация о том, кто именно находился на борту самолетов, разнится. Причины, по которым талибы так долго не давали согласия на вылет, также неясны.

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По словам представителя авиагавани, пассажирами были афганцы, большая часть которых не имела паспортов и виз, необходимых для того, чтобы покинуть страну. Другой источник Politico из числа афганских чиновников подтвердил, что сложности с вылетом были обусловлены отсутствием у эвакуируемых необходимых документов. Он уточнил, что задержки коснулись четырех авиалайнеров, при этом их пассажиры были размещены в отелях, пока ситуация выяснялась.

В свою очередь, член палаты представителей от Техаса республиканец Майкл Маккол заявил, что талибы не давали вылететь шести самолетам, причем на их борту находились не только афганцы, ранее сотрудничавшие с американцами, но и граждане США. По его словам, пассажирам не разрешали покинуть авиалайнеры и фактически «удерживали их в заложниках». Другие детали политик не раскрыл. О том, откуда ему стало известно о произошедшем, он также не сообщил. Маккол предположил, что таким образом талибы хотели надавить на США, потребовав от Вашингтона признать их легитимность в качестве руководителей Афганистана или заставив выплатить им определенные суммы денег.

В то же время жители Мазари-Шарифа рассказали, что как минимум десять семей, которые должны были улететь на данных самолетах, ожидали решения по вылету в местной гостинице. Несколько пассажиров также были замечены в ресторанах. Очевидцы отметили, что ни у кого из эвакуируемых действительно не было виз или паспортов, и указали, что все они работали в компаниях, связанных с Вооруженными силами США или Германии.

Как отмечает Politico, неизвестно, кто именно зафрахтовал указанные самолеты и почему они должны были вылететь именно из аэропорта Мазари-Шарифа. Уточняется, что авиагавань только недавно начала осуществлять международные рейсы, причем пока только по одному направлению — в Турцию.