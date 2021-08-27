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Кабул захотели покинуть 170 россиян

Посол России Дмитрий Жирнов: дипмиссия формирует новый список по вывозу россиян из Кабула
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Фото: Посольство РФ в республике Афганистан

Российская дипмиссия в Афганистане формирует новый список по вывозу россиян из республики. Об этом сообщил телеканалу «Звезда» посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Дипломат подчеркнул, что уже 170 российских граждан захотели уехать из Афганистана и записались в список посольства.

Жирнов также рассказал, как проходила первая эвакуация. «Мы вывезли два дня назад людей. Собрали их около посольства, сделали пункты сбора, наладили профессиональную таможню и паспортный контроль», — отметил он. По словам посла, все 360 человек были доставлены к самолетам на больших автобусах.

Дипломат отметил, что на рейсах вместе с россиянами оказались граждане государств-членов Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он уточнил, что самолеты совершили специальные посадки в их странах. «Все прошло хорошо, и даже сейчас нам западники звонят и спрашивают, как так у нас получилось», — поделился Жирнов.

26 августа дипломат отчитался об окончании первой волны эвакуации россиян с афганской территории. По его словам, самолеты вывозили людей, которые не могли покинуть Афганистан с июня 2021-го, так как «по техническим причинам» прервался авиамаршрут между Кабулом и Москвой. Жирнов также сообщил, что около сотни человек не выразили желания уехать и остались в Афганистане.

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