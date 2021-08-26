С начала эвакуации в аэропорту Кабула погибло около 50 человек

Посол России в Кабуле: в кабульском аэропорту бардак, порядка 50 человек погибло

С момента начала американской кампании по эвакуации в аэропорту Кабула погибло около 50 мирных граждан. Об этом заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, военные США не смогли организовать должный порядок на территории аэропорта. «В кабульском аэропорту бардак, американцы там реально не могут ничего обеспечить. У них там жертвы, порядка 50, что ли, уже погибло человек», — подчеркнул Жирнов.

Ранее российский посол в Афганистане заявил, что эвакуация соотечественников, изъявивших желание покинуть Афганистан, окончена. Он уточнил, что самолеты вывозили людей, которые не могли покинуть Афганистан с июня 2021 года.

Как минимум 250 тысяч афганцев, сотрудничавших с военными США, все еще ожидают эвакуации из Кабула. Эксперты организации совместно с исследователями из Американского университета подсчитали потенциальных беженцев. Они руководствовались данными из ежегодных отчетов Минобороны США о трудовой занятости на афганской территории.