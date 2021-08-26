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В США назвали число ожидающих эвакуации афганцев

The New York Times: 250 тысяч сотрудничавших с США афганцев ожидают эвакуации из Кабула
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Фото: Reuters

Как минимум 250 тысяч афганцев, сотрудничавших с военными США, все еще ожидают эвакуации из Кабула. Об этом сообщает The New York Times.

Число ожидающих отъезда из Афганистана жителей назвала Ассоциация союзников военного времени. Эксперты организации совместно с исследователями из Американского университета подсчитали потенциальных беженцев. Они руководствовались данными из ежегодных отчетов Минобороны США о трудовой занятости на афганской территории. При этом отмечается, что указанное число может быть неточным.

По информации издания, переводчики, советники, повара и представители других профессий, которые работали с американскими солдатами в Афганистане, в настоящее время имеют право на получение специальной визы. На родине они боятся расправ со стороны боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Ранее стало известно, что CША намерены завершить операцию по эвакуации американских граждан из Афганистана в ближайшие 36 часов. По словам источников, в стране осталось около 150 американских граждан. Также сообщалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США при поддержке спецподразделений американских военных сил провело несколько тайных эвакуационных операций за пределами аэропорта Кабула.

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