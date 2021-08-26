ЦРУ провело тайные эвакуационные операции за пределами аэропорта Кабула

ЦРУ провело наземные и воздушные операции для эвакуации афганцев и американцев из Кабула

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США при поддержке спецподразделений американских военных сил провело несколько тайных эвакуационных операций за пределами аэропорта Кабула. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из США.

Представители разведки организовали наземные и воздушные операции для эвакуации из столицы Афганистана американцев и афганцев, которым угрожает опасность. Речь идет о жителях, которые сотрудничали с военнослужащими США.

В ходе эвакуационных миссий использовались американские боевые и транспортные вертолеты. Американские военные действовали совместно с бойцами спецназа Франции и Великобритании. По словам источника издания, силы США решили провести дополнительные операции по спасению граждан, так как свободный выезд из страны вскоре будет закрыт.

Ранее сообщалось, что власти США разработают план эвакуации из Афганистана на тот случай, если она затянется дольше 31 августа. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что американские военные находятся в постоянном контакте с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России) по вопросами безопасной эвакуации. По его словам, сдвиг сроков может возникнуть из-за того, что многие афганцы, сотрудничавшие с американской армией, все еще находятся в Кабуле.