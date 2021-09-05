В США раскрыли причину захвата Афганистана «Талибаном»

Американский генерал Милли: к захвату власти в Афганистане привело неверие в правительство

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в комментарии телеканалу Fox News раскрыл причину захвата Афганистана боевиками «Талибана» (террористическая организация запрещена в России).

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По его мнению, к захвату власти привело неверие граждан в правительство и его коррупция. «Само правительство не имеет легитимности в глазах народа. Вы видели, что произошло в итоге. Высшая правительственная элита, они все буквально вышли из строя», — сказал американский генерал.

Он также отметил, что правительство Афганистана распалось намного раньше, чем ожидали официальные лица. «Распад афганской армии произошел гораздо быстрее и очень неожиданно почти для всех, как и крах афганского правительства», — отметил Милли.

Ранее представитель движения «Талибан» Сухейль Шахин попросил США не пытаться изменить культурные устои Афганистана. Он указал, что звучащие со стороны США заявления о необходимости дать женщинам без хиджаба доступ к образованию — это попытка изменить афганскую культуру.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.