В США правительство талибов назвали пощечиной ветеранам Афганистана

Конгрессмен США: талибы из Гуантанамо в афганском правительстве — это пощечина ветеранам

Присутствие в правительстве Афганистана бывших заключенных тюрьмы Гуантанамо — это пощечина всем ветеранам афганской кампании. С таким утверждением выступил конгрессмен-республиканец Майкл Вальц в эфире телеканала FOX News.

Речь идет о нескольких членах «Талибана» (запрещенная в РФ организация), которые стали афганскими министрами после освобождения из тюрьмы для террористов. Вальц также воевал в Афганистане, будучи частью подразделения спецназа США.

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Он заявил, что перед годовщиной теракта 11 сентября американский народ имеет право на то, чтобы ему объяснили, почему кампания в Афганистане закончилась «хаотичным и катастрофическим» выводом войск. Конгрессмен также напомнил, что из Афганистана эвакуированы еще не все граждане США. Вальц призвал администрацию Байдена ускорить этот процесс.

Талибы объявили новый состав правительства Афганистана 7 сентября 2021 года. Несмотря на требования международного сообщества террористам собрать инклюзивный кабинет, в списке министров оказались исключительно члены и сторонники «Талибана». При этом боевики сообщили, что это правительство будет временным.

Эвакуация американских войск и дипломатической миссии из Афганистана официально завершилась 31 августа 2021 года. На тот момент на афганской территории оставались еще около двух сотен граждан США.