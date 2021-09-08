Мир
 
Последние новости
В МЧС подтвердили гибель с Зиничевым известного кинорежиссера
Андреасян подаст в суд на Кудрявцеву после шутки на «Новой волне»
В Киргизии заметили редкую модификацию БМП
Помощник Путина назвал главного виновника в мировом росте цен
Именем погибшего главы МЧС Зиничева назовут улицу в Москве 
Самый молодой епископ Испании отказался от сана ради любимой женщины
В Турции упал самолет
Казахстанский бизнесмен отказался отдавать России «Буран»
Маргарита Симоньян раскрыла подробности гибели главы МЧС Зиничева
Новости партнеров
Прослушать новость

В США правительство талибов назвали пощечиной ветеранам Афганистана

Конгрессмен США: талибы из Гуантанамо в афганском правительстве — это пощечина ветеранам
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: WANA / Reuters

Присутствие в правительстве Афганистана бывших заключенных тюрьмы Гуантанамо — это пощечина всем ветеранам афганской кампании. С таким утверждением выступил конгрессмен-республиканец Майкл Вальц в эфире телеканала FOX News.

Речь идет о нескольких членах «Талибана» (запрещенная в РФ организация), которые стали афганскими министрами после освобождения из тюрьмы для террористов. Вальц также воевал в Афганистане, будучи частью подразделения спецназа США.

Он заявил, что перед годовщиной теракта 11 сентября американский народ имеет право на то, чтобы ему объяснили, почему кампания в Афганистане закончилась «хаотичным и катастрофическим» выводом войск. Конгрессмен также напомнил, что из Афганистана эвакуированы еще не все граждане США. Вальц призвал администрацию Байдена ускорить этот процесс.

Талибы объявили новый состав правительства Афганистана 7 сентября 2021 года. Несмотря на требования международного сообщества террористам собрать инклюзивный кабинет, в списке министров оказались исключительно члены и сторонники «Талибана». При этом боевики сообщили, что это правительство будет временным.

Эвакуация американских войск и дипломатической миссии из Афганистана официально завершилась 31 августа 2021 года. На тот момент на афганской территории оставались еще около двух сотен граждан США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В МИД Германии рассказали о переговорах с талибами
Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане
В Китае встречу G7 по Афганистану назвали «заседанием ради заседания»