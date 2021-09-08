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В МИД Германии рассказали о переговорах с талибами

Глава МИД Германии Маас: гуманитарная помощь Афганистану зависит от действий талибов
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Фото: Annegret Hilse / Reuters

Дальнейшее оказание гуманитарной помощи Афганистану будет зависеть от действий боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, его слова передает ТАСС.

Дипломат перечислил основные условия для возможного взаимодействия Берлина с талибами. Среди них он назвал соблюдение основных прав человека, сохранение свободы передвижения, а также борьбу с террористическими группировками, такими, как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России).

«Мы готовы предоставить гуманитарную помощь по линии ООН, и мы продолжим вести переговоры с талибами хотя бы для того, чтобы дать возможность людям, за которых мы несем ответственность, уехать», — рассказал Маас. При этом он отметил, что формирование правительства без включения в него представителей разных этносов и групп населения, а также насилие в отношении протестующих, не способствуют развитию отношений мирового сообщества с боевиками.

Ранее сообщалось, что Фронт национального сопротивления Афганистана обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом остановить геноцид, который проводят талибы в республике. Афганцы призвали мировое сообщество, ООН и региональные международные организации вмешаться в ситуацию в Панджшере. Они обвинили талибов в жестокости к гражданам страны.

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