В Афганистане предрекли усугубление кризиса из-за нового правительства

Объявленный радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) новый состав правительства усугубит кризис в Афганистане, говорится в заявлении партии «Исламское общество Афганистана» (ИОА), передает ТАСС.

Как заявил один из лидеров партии Салахуддин Раббани, проводимая талибами политика по монополизации власти не только не позволит достигнуть долговечного мира и стабильности в Афганистане, но также и усугубит кризис, что приведет страну к более опасным последствиям, которые «уже не сможет никто разрешить».

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В заявлении указывается, что для разрешения нынешнего кризиса требуется разработать с участием всех политических и социальных фракций дорожную карту для инклюзивной демократии в Афганистане, а также для обеспечения социальной справедливости и защиты фундаментальных прав.

В партии также выразили надежду, что международное сообщество не поторопится с признанием новой власти в Афганистане, которая не отражает воли народа, а также «всей социальной и этнической структуры Афганистана».

Талибы объявили состав правительства 7 сентября сразу после сообщения об установлении контроля над Панджшерским ущельем, где сохранялся центр сопротивления новому режиму. Исполняющим обязанности премьер-министра станет Мохаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем назначен глава политофиса «Талибана» Абдул-Гани Барадар.

4 сентября талибы заявили об установлении контроля над Панджшером. Наступление «Талибана» началось со 2 на 3 сентября, после провала переговоров с Ахмадом Масудом.