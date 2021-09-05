Генсек НАТО предрек разобщение Европы при одном условии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание общих вооруженных сил Европейского союза (ЕС) может быть опасным. Собственная армия ослабит Североатлантический альянс, а также разобщит Европу, предположил Столтенберг в интервью газете The Sunday Telegraph.

Незаменимость НАТО

Столтенберг отметил, что поддерживает деятельность Евросоюза в области обороны. Однако ни одно новое формирование не сумеет заменить Североатлантический альянс. Глава НАТО подчеркнул, что необходимо обеспечить общность интересов Европы и Северной Америки. При отсутствии этого условия он предрек разобщение Европы и ослабление альянса.

Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу Йенс Столтенберг Фото: Reuters

Глава НАТО объяснил, что возможные риски отчасти связаны с финансовой стороной вопроса. По его словам, большинство средств, рассчитанных на оборону, используются для блага союзников, не являющихся членами ЕС.

80 процентов оборонных расходов НАТО идет на союзников, не входящих в Евросоюз

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Ключевые для безопасности игроки

При этом государства, не входящие в состав Евросоюза, играют решающую роль в обеспечении безопасности Европы. К таким странам Столтенберг отнес Великобританию, Исландию, Норвегию, а также США, Канаду и Турцию.

Попытки создать параллельные НАТО организации или вовсе продублировать альянс сделают взаимодействие более слабым из-за ограниченности ресурсов. Генсек добавил, что конкретные инициативы по формированию вооруженных сил ЕС с НАТО на данный момент не рассматривались. Подробности альянсу о возможной общей армии также неизвестны.

Объединиться для борьбы с террористами

Однако Столтенберг призвал Россию, Китай и другие государства международного сообщества объединиться и предпринять все возможные меры, чтобы дать отпор террористическим организациям на территории Афганистана.

Я всецело согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах Йенс Столтенберг Фото: Reuters

Генсек пообещал, что НАТО извлечет уроки из происходящих в Афганистане событий, в частности, из вывода западных войск из республики и последовавшего за ним захвата власти «Талибаном» (запрещенная в России организация как террористическая). Столтенберг уверил, что Североатлантический альянс «открыто и трезво» проанализирует ошибки, которые были допущены за 20 лет военного присутствия в стране.

Столтенберг подчеркнул, что власти Афганистана совершили ряд неверных действий, которые позволили талибам оперативно взять контроль над ситуацией. Среди таких ошибок он выделил коррупцию, отсутствие конкретного плана борьбы с боевиками, а также недостаточные запасы снаряжения. Окончательно подорвал настрой афганской армии побег президента страны Ашрафа Гани.

Афганистан смог бы продолжить противостояние талибам, считает генсек НАТО. Необходимо учитывать существенные средства, которые направили союзники на обеспечение безопасности и подготовку местных военнослужащих.

Ранее Столтенберг обвинил власти Афганистана в «молниеносном коллапсе». В НАТО не рассчитывали, что руководство республики позволит настолько системе безопасности страны и политическим институтам рухнуть настолько скоропостижно.