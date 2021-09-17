В России высмеяли заявление США о безопасности альянса AUKUS для Китая

Член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter высмеял заявление США о том, что военно-политический альянс AUKUS не направлен против других стран, прежде всего Китая и безопасен для них.

«Новый формат координации военно-политической активности США, Британии и Австралии, как заявили в Вашингтоне, не направлен против других стран. То есть, против Китая. Ну конечно же! Это вообще формат доставки плюшевых мишек в страны Индийского и Тихого океанов. Только и всего», — написал сенатор.

Он также рассказал в интервью «Парламентской газете», что союз не угрожает России, однако направлен против усиления Китая в этом театре геополитических действий. Пушков подчеркнул, что консолидация трех государств преследует цель сдерживания Пекина, поскольку Вашингтон тревожит укрепление его позиций.

Тем не менее, антироссийского аспекта сенатор в создании AUKUS не увидел, по его словам, это скорее косвенная и потенциальная направленность против Москвы, но не готовность к немедленным действиям на практике.

Ранее директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен обеспокоился передачей Соединенными Штатами Австралии технологии производства атомных подводных лодок. Он отметил, что это может активизировать гонку вооружений и противоречит нормам нераспространения ядерного оружия.

