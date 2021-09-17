Ученый обеспокоился передачей Австралии технологии производства атомных подлодок

Директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен обеспокоился передачей Соединенными Штатами Австралии технологии производства атомных подводных лодок. Он написал в Twitter, что это может активизировать гонку вооружений и противоречит нормам нераспространения ядерного оружия.

«Решение США о поставке ядерных двигателей для австралийских подводных лодок является серьезным. Это противоречит нормам нераспространения, Австралия будет использовать больше субмарин, чем Франция или Великобритания (и Китай, но это изменится)», — пояснил ученый.

Кристенсен добавил, что подобное развитие событий активизирует военное соперничество между странами. Он напомнил, что ядерное оружие — это в первую очередь система сдерживания и задался вопросом, существует ли иной план, кроме как бесконечно наращивать все более мощные вооружения.

Ранее, 16 сентября, США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем. Кроме того, эксперты намерены создать возможности нанесения ударов с больших расстояний. Австралия вышла из соглашения по подлодкам с французской судостроительной компанией Naval Group.

