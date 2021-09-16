Политолог предрек сближение России и Китая

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков рассказал Life, к чему приведет заключение военного альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией. По его словам, это может послужить сигналом для сближения России и Китая. Кроме того, он предрек смягчение жесткой риторики Вашингтона по отношению к Москве.

«Как известно, создание оборонного альянса AUKUS весьма прохладно воспринял Китай. Например, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал такое соглашение крайне безответственным. В китайской прессе звучали и более резкие оценки этих договоренностей. В итоге эта ситуация может стать дополнительным фактором для взаимодействия Пекина с Москвой», — считает политолог.

Однако, как отметил Нейжмаков, сложности в отношениях между США и Китаем могут стать толчком к диалогу Вашингтона с Москвой, хотя бы по отдельным вопросам. По его мнению, Белый дом, в частности, предпримет попытку договориться с Россией по климатическим вопросам.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) собирается расширить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе в ответ на заключенный между США, Великобританией и Австралией военный альянс AUKUS. План Евросоюза включает изучение способов обеспечения расширенного размещения военно-морских сил государствами-членами ЕС для защиты морских коммуникаций и свободы судоходства.