Политолог объяснил причины «демонизации» России в США

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин объяснил, почему США стремятся «демонизировать» Россию и заявляют об угрозе, якобы исходящей от страны. Таким образом в интервью радио Sputnik он прокомментировал заявление кандидата на пост постоянного представителя США при НАТО Джулианны Смит.

Эксперт подчеркнул, что угроза раздувается Соединенными Штатами намеренно, хоть и является виртуальной, в частности для получения ассигнований для развития военно-промышленного комплекса.

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«Во-вторых, постоянная демонизация России и профессиональная государственная русофобия — это уже традиция в США. Им нужно свое население держать в страхе и тонусе, поэтому пугают: мол, Россия не спит, не ест, а думает, как бы уничтожить США и их союзников», — добавил Смолин.

Он пояснил, что подобная риторика становится фоном для жизни, чтобы выжать еще больше денег из налогоплательщиков и решить проблемы бизнеса. Политолог подчеркнул, что заявления об угрозах не имеют отношения к реальности, и власть имущие в Соединенных Штатах это осознают. Он заключил, что политики занимаются «ритуальной русофобией» и уже не могут от нее отказаться.

Ранее кандидат на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе (НАТО) Джулианна Смит назвала Россию главной военной угрозой НАТО в обозримой перспективе. Она отметила, что с 2014 года, когда начался кризис на Украине, НАТО достигла успехов в способности противостоять России, однако впереди еще много работы. Смит пообещала призвать Россию к ответу за «агрессию и все действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария».

