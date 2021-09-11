В Госдуме назвали предупредительной мерой вызов посла США в МИД

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне Василий Пискарев назвал предупредительной мерой вызов посла США Джона Салливана в МИД России и отметил, что дипломат был проинформирован о наличии доказательств американского вмешательства в российские выборы. Слова депутата приводит официальный Telegram-канал комиссии.

«Вызов посла — мера предупредительная. Это значит, что вмешательство США в избирательный процесс в России давно перешло все допустимые границы. Ранее американской стороне уже были сделаны предупреждения как по парламентской линии, так и регулятором в адрес крупных IT-компаний», — уточнил парламентарий.

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Пискарев подчеркнул, что Салливану было заявлено о неопровержимых доказательствах нарушения законодательства России американскими цифровыми гигантами в вопросах подготовки и проведения выборов в Госдуму. Депутат заключил, что россияне должны сделать свободный выбор, без давления и подсказок извне.

Ранее 10 сентября сообщалось, что посла США вызвали в МИД России. На месте посол отказался отвечать на вопросы журналистов. Он провел в здании министерства около 20 минут, после чего покинул ведомство. В министерстве заявили, что у Москвы имеются неопровержимые доказательства того, что американские «цифровые гиганты» нарушили российское законодательство, вмешавшись в российские выборы.

В Госдепартаменте США, в свою очередь, заявили, что Салливан посетил ведомство для беседы с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, обсуждались вопросы двустороннего характера.

