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МИД раскрыл реальную причину вызова посла США Салливана

МИД РФ заявил о доказательствах нарушения законов цифровыми гигантами США перед выборами
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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

У Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российских законов со стороны американских «цифровых гигантов» перед выборами в Государственную Думу. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе беседы с послом США в России Джоном Салливаном. Заявление по итогам встречи опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД раскрыли реальную причину вызова американского дипломата. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, причина одна — вмешательство в российские выборы. В своем Telegram-канале она назвала пресс-релиз американского посольства по этому вопросу «оторванным от реальности».

Рябков заявил американскому послу о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России. По его словам, дипломаты также обсудили другие вопросы двустороннего характера.

Ранее сообщалось, что Салливана вызвали в МИД России. Посол отказался отвечать на вопросы журналистов. Он провел в здании министерства около 20 минут, после чего покинул ведомство.

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