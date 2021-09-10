МИД раскрыл реальную причину вызова посла США Салливана

У Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российских законов со стороны американских «цифровых гигантов» перед выборами в Государственную Думу. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе беседы с послом США в России Джоном Салливаном. Заявление по итогам встречи опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД раскрыли реальную причину вызова американского дипломата. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, причина одна — вмешательство в российские выборы. В своем Telegram-канале она назвала пресс-релиз американского посольства по этому вопросу «оторванным от реальности».

Рябков заявил американскому послу о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России. По его словам, дипломаты также обсудили другие вопросы двустороннего характера.

Ранее сообщалось, что Салливана вызвали в МИД России. Посол отказался отвечать на вопросы журналистов. Он провел в здании министерства около 20 минут, после чего покинул ведомство.