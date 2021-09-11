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РПЦ назвалась геополитическим противником США

Митрополит Иларион: РПЦ является геополитическим противником для США
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Митрополит Иларион
Митрополит Иларион
Фото: пресс-служба Московского Патриархата / Global Look Press

Русская православная церковь является для США геополитическим противником. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

По его словам, РПЦ призвана консолидировать людей в разных странах, и «является для Соединенных Штатов — хотим мы этого, или не хотим — геополитическим противником». «Она является бельмом на глазу у тех политиков, которые пользуются принципом "разделяй и властвуй". Поэтому в США существует такое мнение: для того, чтобы Русскую православную церковь ослабить, ее нужно расчленить», — сказал священник.

Иларион пояснил, что с подобным явлением столкнулась Украина, когда в страну «по заказу США вторгся Константинопольский патриарх Варфоломей. Он обещал исцелить раскол, но вместо исцеления раскола произошло углубление раскола. Он обещал объединить православных верующих, но вместо объединения произошло дальнейшее разъединение, поляризация», — указал представитель РПЦ.

Варфоломей в августе приехал на Украину на празднование 30-летия независимости страны, проигнорировав протесты большинства канонических православных верующих. 22 августа вместе с раскольниками он провел службу в Софийском соборе. Тогда Иларион обратил внимание, что Варфоломею пришлось воспользоваться черным входом в храм, так как с другой стороны на протесты вышли верующие канонического православия. Митрополит добавил, что к этой ситуации очень подходит сравнение со словами Евангелия от Иоанна. «Кто не дверью входит во двор овчин, а прилазит инуде — тот вор и разбойник, а кто входит дверью — тот есть пастырь овцам», — процитировал он.

В начале 2019 года на Украине, где ранее действовала только одна каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), произошел церковный раскол. По инициативе бывшего президента Петра Порошенко и при участии Вселенского патриарха Варфоломея православные раскольнические движения образовали так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), получившую томос об автокефалии. Большинство православных церквей мира, в том числе РПЦ, не признали ее.

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