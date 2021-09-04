В РПЦ Вселенского патриарха назвали разбойником из-за визита на Украину

В РПЦ Вселенского патриарха Варфоломея сравнили с разбойником после визита на Украину

Вселенскому патриарху Варфоломею не стоило приезжать на Украину, где большая часть верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МК) не признает его своим пастырем. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, патриарху Варфоломею пришлось воспользоваться черным входом в храм, так как с другой стороны на протесты вышли верующие канонического православия. Алфеев добавил, что к этой ситуации очень подходит сравнение со словами Евангелия от Иоанна. «Кто не дверью входит во двор овчин, а прилазит инуде — тот вор и разбойник, а кто входит дверью — тот есть пастырь овцам», — процитировал митрополит Русской православной церкви (РПЦ).

Алфеев напомнил, что данный визит был совершен по приглашению украинских властей и раскольников. Он также отметил, что игнорирование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Вселенским патриархом является «абсурдной и позорной ситуацией».

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей в августе приехал на Украину на празднование 30-летия независимости страны, проигнорировав протесты большинства канонических православных верующих. 22 августа вместе с раскольниками он провел службу в Софийском соборе.

В декабре 2018 года была создана Православная церковь Украины, которая объединила представителей неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). В начале января 2019-го Варфоломей передал ей томос об автокефалии. Через несколько месяцев почетный украинский патриарх Филарет (Денисенко) объявил о восстановлении УПЦ КП.