РПЦ призвала заново крестить украинских детей после таинств раскольников

В РПЦ заявили, что крещенных в Православной церкви Украины детей нужно заново крестить

Детей, крещенных в раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), нужно крестить заново. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир».

«Если это был храм Украинской православной церкви Московского патриархата, то, естественно, детей крестить заново не нужно. Если это был храм раскольнической структуры, тогда их нужно крестить заново, потому что мы не признаем таинства раскольников», — пояснил представитель РПЦ Алфеев.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний, а Филарет получил статус почетного патриарха.

Очередной раскол в украинском православии произошел 20 июня 2019 года. После собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, Филарет заявил, что в стране снова существуют три православные церкви.