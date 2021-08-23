ФСБ раскрыла детали создания автокефальной церкви на Украине при помощи нацистов

ФСБ рассказала, как на Украине при помощи нацистов создавалась автокефальная церковь

ФСБ рассказала о воссоздании украинской автокефальной церкви гитлеровскими оккупантами, занявшими территорию Советской Украины в годы Великой Отечественной войны, которая всячески обслуживала их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, рассекреченные ведомством в рамках проекта «Без срока давности».

Из материалов следует, что нацисты бросили руководство церкви, когда им пришлось отступать под ударами Красной армии.

Согласно протоколу допроса Феофила Булдовского (1865-1944) органами государственной безопасности СССР, который в период немецкой оккупации Харькова был митрополитом Харьковским и всей Левобережной Украины, председателем Харьковского епархиального управления автокефальной Украинской православной церкви, в 1924 году он получил от советской власти «легализацию соборно-епископской автокефальной ориентации». В 1937 году он обосновался в Луганске, однако в 1939 году закончил там свою деятельность из-за закрытия храма. После переехал в Харьков.

В октябре 1941 года, когда Харьков был оккупирован, протопресвитер Александр Кривомаз сообщил Булдовскому, что при Харьковской городской управе создан религиозный отдел, который с разрешения немцев занялся возрождением автокефальной Украинской православной церкви.

Булдовский решил вернуться к деятельности и занять главенствующее положение в возрождающейся автокефальной церкви. Он рассказал, что с первого дня возвращения ориентировался на немецких оккупантов.

Булдовский признался, что в церквях епархии «читались проповеди профашистского характера, прославлялась германская армия, якобы «вызволившая» Украину, за каждой службой поминались Гитлер и его правительство, всячески очернялась советская власть». По его мнению, церковь служила немецкой пропаганде.

Ранее ФСБ рассекретила документы об уроженцах Украины, входивших в состав гитлеровской карательной группы в годы Великой Отечественной войны, которые замучили несколько сотен советских граждан.