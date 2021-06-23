От ФСБ потребовали рассекретить дело адмирала Колчака

В Мещанский суд Москвы подан иск к ФСБ с требованием рассекретить уголовное дело адмирала Александра Колчака, расстрелянного в 1920 году. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе правозащитного объединения «Команда 29».

Истцом выступил эстонский военный историк Игорь Копытин, занимающийся изучением Белого движения. Основанием для обращения в суд стал отказ российской спецслужбы предоставить ему копию уголовного дела Колчака. В ФСБ пояснили, что материалы, касающиеся адмирала, переданы в прокуратуру.

Историк считает, что сведения о расстрелянном представляют общественный интерес, изучение которых внесут ясность в обстоятельства расследования дела Колчака и его гибели.

Адмирал Колчак после революции 1917 года возглавил Белое движение. Его расстреляли 7 февраля 1920 года в Иркутске без суда. Он до сих пор не реабилитирован.