Россиянин выставил на продажу вилку за два миллиона рублей

Житель Ишимского района Тюменской области выставил выставил на продажу за два миллиона рублей вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку. Об этом сообщает URA.RU.

В разговоре с изданием россиянин пояснил, что вилка и еще несколько старых монет были найдены в Казахстане. «Знающие люди подсказали, что она с большой вероятностью могла принадлежать Колчаку. К тому же, на ней и гравировка есть с его инициалами», — заявил он, добавив, что при наличии реального покупателя готов торговаться в цене.

По словам продавца, он не сомневается в том, что вилка действительно принадлежала Колчаку. При этом он не намерен отправлять реликвию на экспертизу.

Ранее в Твери советский лимузин ЗИС-110 выставили на продажу за 26 миллионов рублей. Из объявления следует, что авто было выпущено в 1950 году, не требует ремонта и стоит на учете в ГИБДД. Среди технических характеристик лимузина указаны 6-литровый двигатель мощностью 140 лошадиных сил, механическая коробка передач и задний привод. Продавец утверждает, что автомобиль более чем за 70 лет проехал лишь 30 тысяч километров.