Россиянин выставил на продажу автограф Путина почти за миллион рублей

Житель Новосибирска на сайте «Авито» выставил на продажу фотографию президента России Владимира Путина с его автографом почти за миллион рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как пишет автор объявления, это уникальная вещь стоимостью 900 тысяч рублей, которая с годами будет только расти в цене. Россиянин уверяет, что подпись — подлинная, он уверен, что это подтвердит любой эксперт. «Путин редко дает автографы, еще реже — автографы на фотографиях, поэтому цена артефакта соответствующая», — пишет автор объявления.

Снимок новосибирцу отправила администрация главы государства после того, как он написал президенту. По словам россиянина, он создал частный музей, и ему для коллекции нужен снимок президента с автографом.

После этого мужчине несколько раз позвонили из администрации главы государства, чтобы больше узнать о музее. В итоге снимок россиянин получил по почте. К фотографии также прилагается сопроводительное письмо из администрации президента, подтверждающее подлинность автографа, правительственный конверт, в котором фото было доставлено адресату. Документ датирован 2001 годом.

Он рассказал, что вынужден расстаться с вещью, поскольку оказался в трудном финансовом положении из-за пандемии коронавируса. «Если я решу свои проблемы с деньгами, я сниму автограф с продажи. Этот лот предназначен для состоятельных людей, конечно. Не каждому по карману подобные вещи», — рассказал россиянин.

В декабре прошлого года визитку президента России Владимира Путина во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга решили продать в интернете. В продаже также появилась фотография с автографом, на которой Путин запечатлен вместе с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. Цена каждого лота составляет полмиллиона рублей.