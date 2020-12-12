Еще одну визитку Путина решили продать за полмиллиона рублей

Еще одну визитку президента России Владимира Путина во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга решили продать в интернете, передает РИА Новости.

В продаже также появилась фотография с автографом, на которой Путин запечатлен вместе с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. Цена каждого лота составляет полмиллиона рублей.

Ранее в интернете уже была выставлена на продажу визитка президента за 550 тысяч рублей. Москвичка Мария разместила объявление на Avito. На карточке были напечатаны должности Путина в 1992-1996 годах: заммэра по международным и экономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Автор объявления с фотографией Путина и Кучмы пояснила, что ее муж служил на Гвардейском крейсере «Москва». Известно, что оба президента посещали его в 2001 году.