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Пять полицейских отправили на вызов о порванном портрете Путина

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Фото: @serayadiana

Пять полицейских отправили на вызов о порванном портрете президента России Владимира Путина, инцидент произошел в здании совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает Znak.com.

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Как рассказала изданию депутат Диана Серая, конфликт произошел после того, как сотрудники администрации заменили портрет поэта Александра Пушкина на портрет российского лидера.

«Все время, когда мы уходим, они вешают портрет Путина. Мы, когда приходим на совет, вешаем на это место портрет Пушкина», — объяснила она суть конфликта.

Ранее в четверг депутат Никита Юферев обнаружил пропажу принадлежащего ему плаката с Пушкиным. По его словам, после этого он порвал «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина».

Через некоторое время после случившегося в здание прибыл наряд полиции. «Поступило сообщение, что порвали фотографию главнокомандующего», — пояснили полицейские.

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