Украинский танцор объяснил исчезновение Путина с груди

Украинский танцор балета Сергей Полунин объяснил исчезновение татуировки с лицом президента России Владимира Путина с его груди. Запись со словами артиста опубликовал Telegram-канал газеты «Комсомольская правда» в четверг, 16 июля.

«Я выставил фотографию, где была замазана татуировка. Я путешествую по разным странам, уважаю их традиции, пожелания разных журналов. Некоторые с политикой не хотят быть связаны. Если меня кто-то просит что-то замазать, то я уважаю традиции и решения той страны, в которой я нахожусь. Та фотография, наверное, была в какой-то стране», — отметил танцор. Он отказался назвать страну, в которой ему пришлось замазать татуировку с Путиным.

Ранее в июле артист опубликовал в Instagram снимки, сделанные во время фотосессии. На них у танцора на груди отсутствовало тату с Путиным. В 2018 году Полунин опубликовал в соцсетях фотографию своей татуировки, на которой изображен Путин. Артист объяснил, что набил этот портрет, чтобы защитить Путина от негативной энергетики.

Позднее Полунин сообщил, что получил российский паспорт, и заявил, что за Россией правда.