Свадебное платье с портретом Путина попало в список самых нелепых вещей в сети

Пользователи интернета составили список самых нелепых нарядов, попавших в сеть. В их числе оказалось свадебное платье с портретом президента России Владимира Путина. На соответствующую подборку, опубликованную на платформе Bored Panda, обратили внимание журналисты Daily Mail.

Так, юзер с никнеймом @Max_1995 опубликовал фото, на котором невеста позирует в короне и свадебном платье с изображением главы государства. Политик нарисован на подоле в полный рост в образе ангела, который одет в форму для занятий дзюдо с черным поясом.

Еще одна пользовательница показала реплику сумки Louis Vuitton в форме смайлика-фекалии, а другая сфотографировала в зеркало кожаные брюки на шнуровке, полностью оголяющей ее ноги.

Помимо одежды подписчики платформы также размещали снимки «уродливой», по их мнению, обуви. Так, один из них продемонстрировал черные ботинки на танкетке в форме копыта. Другая юзерша запечатлела в метро женщину, босоножки которой были выполнены в виде купальника. Третий юзер сфотографировал синие ковбойские сапоги, изготовленные в виде кроссовок с шнурками.

В июле был также составлен список нелепых вещей, которые продаются на сайте британского интернет-магазина и производителя одежды Asos, ранее признанного любимым дешевым брендом россиян. В их число вошли короткие шорты, которые высмеяли за сходство с подгузниками. Кроме того, в список включили прозрачный свадебный комбинезон и латексную юбку с неоновой шнуровкой.