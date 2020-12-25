Попросивший акции «Газпрома» школьник получил портрет Путина

Семилетий школьник из Бишкека Рустам Ташматов, который написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой исполнить в Новый год его мечту — стать акционером «Газпрома» — получил подарки из Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе Россотрудничества, Ташматов из столицы Киргизии получил тульский пряник, который, по его словам, он никогда не пробовал, портрет Путина с автографом и термокружку — такую же, как и та, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий, в том числе ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

Церемония вручения подарка прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке. Представитель федерального агентства в Киргизии Виктор Нефедов также подарил ребенку Большую универсальную школьную энциклопедию и пожелал ему удачной карьеры на политическом поприще.

О письме Рустама Ташматова Путину стало известно 16 декабря. Представители Россотрудничества выразили надежду, что мальчик сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем.

Ранее сообщалось, что Путин сыграл в хоккей на катке у Кремля с девятилетним мальчиком из Челябинской области. На каток к школьнику пригласили олимпийского чемпиона Валерия Каменского, который провел для него и президента тренировку.