Российский мальчик попросил Путина помочь с жильем и заинтересовал власти

Ростовчанин Дима Антошин написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил помочь его семье с жильем. Предыдущее сгорело три года назад, а никакой реакции от чиновников добиться не удалось. С тех пор мальчик вместе с отцом и матерью живут в коммуналке, комната в которой досталась по наследству от бабушки. Об этом пишет 161.RU.

Мальчик написал, что семья живет в холодной комнате, которую обогревают печкой, что «мама все время плачет, обращается во все инстанции и постоянно говорит, что пришла очередная отписка», что «дяди-чиновники обещали помочь пострадавшим семьям, но прошло более трех лет, а помощи так и нет».

Материалы по теме Соседский союз Коммунальные квартиры вновь популярны в Москве. Почему люди хотят жить по-советски? Лавочка закрывается В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?

После такого обращения ребенком заинтересовались власти. Сотрудники прокураторы внезапно решили проверить, в каких условиях живет Дима. Его мама Анна сказала, что это первые действия со стороны чиновников за три года.

«Мужчина из прокуратуры посмотрел на жилищные условия и сказал: "Если вам так тяжело, мы можем забрать ребенка. На время". Сын это услышал и заплакал. Считаю ли я, что это угроза мне? Конечно», — заявила женщина.

По словам Анны, им нужно только жилье, поскольку после пожара семье не дали субсидию на новую квартиру. Чтобы ее получить, должны быть выполнены три условия: необходимо быть собственником, проживать в доме на момент случившегося, а также не иметь другой недвижимости.

В ноябре 2020 года Кировский районный суд постановил, что погорельцам выплатят положенные компенсации. Однако на них не могут претендовать те, кто уже имеет недвижимость в собственности. Таким образом, семья Димы на данный момент к этой категории не относится.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru