Россия вернула наследие Колчака

Более половины архивов Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией (ноябрь 1918 — январь 1920) адмирала Александра Колчака выкуплены в интересах Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и Госархива России, сообщает пресс-служба музея.

«Дом русского зарубежья к 100-летию гибели адмирала Александра Васильевича Колчака в 2020 году планирует организовать выставку приобретенного архива совместно с государственными и частными архивами, участвовавшими в аукционе», — говорится в сообщении музея.

Всего на аукционе, прошедшем в Париже, был выставлен 391 лот, большинство из которых были выкуплены в интересах России меценатами. Среди представленных позиций значились, в частности, переписка Колчака с женой, материалы семей флотоводцев Развозовых и Старков и архивные сведения, касающиеся истории российского флота рубежа XIX–XX веков.

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По информации дома Drouot, организовавшего аукцион, архив Колчака был продан за три миллиона евро.

В марте этого года «Коммерсантъ» написал, что ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.

Адмирал Колчак, руководивший Белым движением во время Гражданской войны, был убит захватившими власть в стране большевиками в феврале 1920 года.

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