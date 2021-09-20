Франция выступила против переговоров Евросоюза с Австралией о свободной торговле

МИД Франции: ЕС вряд ли продолжит переговоры с Австралией о свободной торговле

Франция выступила против продолжения переговоров Европейского союза (ЕС) с Австралией о свободной торговле, поскольку доверие было подорвано после отказа от поставок подводных лодок. Об этом заявил госсекретарь при МИД республики Клеман Бон, передает Politico.

«Держать слово — это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем», — подчеркнул дипломат.

Издание отмечает, что Европейская комиссия имеет исключительные полномочия проводить торговые переговоры от лица стран-участниц, однако вряд ли пойдет на это при открытом противодействии Франции. Критика со стороны Парижа может не понравиться Швеции, Ирландии или Нидерландам, где правила торговли более свободные.

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что из-за событий, произошедших после заключения AUKUS и «разворота» Австралии соглашение о свободной торговле оказалось в сложном положении, в частности затрагивая интересы Германии.

Так, альянс Великобритании, Австралии и США затрагивает и немецкую компанию Atlas Elektronik, которая является частью судостроительного холдинга ThyssenKrupp. Ланге отметил, что готовность европейской стороны к компромиссу уменьшилось, равно как осложнилось сотрудничество в области промышленной политики и технологий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что разрыв договора о строительстве дизельных подводных лодок с Францией отвечает национальным интересам страны, несмотря на разочарование и огорчение Парижа.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ложью и опроверг информацию о том, что Вашингтон предварительно обсуждал с Парижем планы по созданию Австралией подлодок по соглашению AUKUS и разрыв контракта с Францией.

Заключение сделки уже принесло США, Великобритании и Австралии немало проблем в отношениях с Францией. Новое соглашение привело к тому, что французские власти впервые в истории отозвали послов из Вашингтона и Канберры, назвав срыв собственного многомиллиардного контракта с Австралией «ударом в спину».

