Европейские дипломаты поддержали Францию в споре с США о подлодках

Главы МИД стран Европейского союза поддержали Францию в споре с США после того, как Австралия разорвала контракт с французской фирмой по подводным лодкам. Об этом сообщает Reuters.

«Министры выразили явную солидарность с Францией. Определенно, это объявление застало нас врасплох», — отметил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на закрытой встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также добавил, что в свете роста влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе необходимо «больше сотрудничества, больше координации и меньше фрагментации». В свою очередь, разрыв Канберрой соглашения «противоречит призывам к большему сотрудничеству с ЕС» в регионе, подчеркнул дипломат.

Ранее Евросоюз потребовал от американских властей разъяснений из-за потери Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии.

15 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Из-за этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 66 миллиардов долларов.

Новое соглашение подразумевает оснащение Австралии американскими атомными подлодками.