Песков призвал не «экзальтировать ситуацию» из-за заявлений Эрдогана по Крыму

Песков сказал, что заявления Эрдогана по Крыму не разрушат перспективы его визита в Москву

Заявления президента Турции Реджепа Эрдогана по Крыму не разрушают перспективы успешного проведения его предстоящего визита в Россию, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы не стал как-то так излишне экзальтировать ситуацию, — призвал Песков. — Все-таки Турция — это наш партнер, с которым у нас весьма развитые отношения и — на фоне этих развитых отношений — с которым также у нас сохраняются разногласия».

По его словам, позиция Эрдогана по Крыму хорошо известна Москве, его высказывания «чуть-чуть, так сказать, оставили неприятный след». «Но, тем не менее это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию», — заключил Песков.

Ранее Эрдоган, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Турция не признает присоединение Крыма к России. «Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем», — сказал он.